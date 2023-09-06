Шубин Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1974
Дочь: Морогова (Шубина) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Шубина (Выгузова) Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
21.04.1978
Мать ребёнка: Шубина (Выгузова) Надежда Константиновна