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Шубин Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина (Выгузова) Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
10.06.1974

Дочь: Морогова (Шубина) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Шубина (Выгузова) Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
21.04.1978

Сын: Шубин Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Шубина (Выгузова) Надежда Константиновна

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