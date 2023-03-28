Калмакова Афонасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмакова Афонасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Калмаков Стефан Герасимович

Отец ребёнка: Калмаков Герасим Саввич

Лукина, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Дочь: Минодара Герасимовна

Отец ребёнка: Калмаков Герасим Саввич

Лукина, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Калмаков Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Калмаков Герасим Саввич

Лукина, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмаков Герасим Саввич

Смерть
Неизвестно
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