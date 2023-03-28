Калмакова Афонасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Сын: Калмаков Стефан Герасимович
Отец ребёнка: Калмаков Герасим Саввич
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Дочь: Минодара Герасимовна
Отец ребёнка: Калмаков Герасим Саввич
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Сын: Калмаков Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Калмаков Герасим Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно