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Ранеткин Василий Владимирович

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Место рождения

Валуйки, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ранеткин Владимир Васильевич

Мать: Ранеткина Любовь Семеновна

Валуйки, Валуйский, Белгородская область
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