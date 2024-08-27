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Елистратов Яков Иванович

Место рождения

Ивановка

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Елистратов Иван Семенович

Мать: Елистратова Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Елистратова) Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Елистратова Акулина Ермолаевна

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Елистратова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Елистратова Акулина Ермолаевна

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Самохина (Калистратова) Ульяна (Устинья) Яковлевна

Мать ребёнка: Елистратова Акулина Ермолаевна

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