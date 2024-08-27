Елистратов Яков Иванович
Место рожденияИвановка
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Елистратова) Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Елистратова Акулина Ермолаевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Елистратова) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Елистратова Акулина Ермолаевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Самохина (Калистратова) Ульяна (Устинья) Яковлевна
Мать ребёнка: Елистратова Акулина Ермолаевна