Шамшурина (Корнилова) Параскева Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1902 ст.
Сын: Шамшурин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Шамшурин Михаил Максимович
Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно