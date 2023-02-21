Шамшурина (Корнилова) Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамшурина (Корнилова) Параскева Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1902 ст.

Сын: Шамшурин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Шамшурин Михаил Максимович

Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамшурин Михаил Максимович

Смерть
Неизвестно
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