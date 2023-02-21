Шевелëв Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелëв Анисья Андреевна

Шевелëв Анисья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шевелёв Андрей

Отец ребёнка: Шевелëв Афанасий

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шевелëв Гордей

Отец ребёнка: Шевелëв Афанасий

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шевелёв Дмитрий

Отец ребёнка: Шевелëв Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелëв Афанасий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close