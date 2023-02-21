Шевелëв Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шевелёв Андрей
Отец ребёнка: Шевелëв Афанасий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шевелëв Гордей
Отец ребёнка: Шевелëв Афанасий
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шевелёв Дмитрий
Отец ребёнка: Шевелëв Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевелëв Афанасий