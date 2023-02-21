Прокофьев Потап Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Потап Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Прокофьев Трофим Алексеевич

Мать: Прокофьева ?

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Клавдия Трофимовна

Мать ребёнка: Прокофьева ?

Место жительства
1920
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева ?

Смерть
После 1920
Погиб не ранее 1920 года, т.к. в допроса по уголовному делу его отец, Прокофьев Т.А., упоминает его живым в Китае. Далее никаких упоминаний о нем нет. В уголовном деле 1921 г. в ОГПУ г. Омска его ка... Показать все
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