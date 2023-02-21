Прокофьев Потап Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Прокофьев Трофим Алексеевич
Мать: Прокофьева ?
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Клавдия Трофимовна
Мать ребёнка: Прокофьева ?
Место жительства
1920
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокофьева ?
Смерть
После 1920
Погиб не ранее 1920 года, т.к. в допроса по уголовному делу его отец, Прокофьев Т.А., упоминает его живым в Китае. Далее никаких упоминаний о нем нет. В уголовном деле 1921 г. в ОГПУ г. Омска его ка... Показать все