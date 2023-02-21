Шпехт Specht (Аква Aqua) Апполония Иоганнесовна
Место рожденияНей-Колония Камышинский уезд Саратовская.
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская.
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Швердт Schwerdt Магдалена Иоганнесовна
Отец ребёнка: Шпехт Specht Иоганнес Элиасович
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.