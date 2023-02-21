Шпехт Specht (Аква Aqua) Апполония Иоганнесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпехт Specht (Аква Aqua) Апполония Иоганнесовна

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Место рождения

Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская.

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Аква Aqwa Иоганнес Баптист Иоганнесович

Мать: Аква Aqwa Маргарета Иоганнесовна

Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская.
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Швердт Schwerdt Магдалена Иоганнесовна

Отец ребёнка: Шпехт Specht Иоганнес Элиасович

Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпехт Specht Иоганнес Элиасович

Смерть
После 1850
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.
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