Монтрезор Лукьян (Христофор Август) Христофорович 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монтрезор Лукьян (Христофор Август) Христофорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Монтрезор Христофор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гинглятт (Монтрезор) Пелагея София Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1786

Сын: Монтрезор Карл (Карл Винсент) Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1818

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