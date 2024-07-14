Монтрезор Лукьян (Христофор Август) Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1818
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Монтрезор Христофор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гинглятт (Монтрезор) Пелагея София Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1786
Сын: Монтрезор Карл (Карл Винсент) Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1818