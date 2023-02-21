Кутнякова (Етчина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутнякова (Етчина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Кутняков Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Кутняков Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Кутняков Николай Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутняков Николай Георгиевич

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