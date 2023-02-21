Верещагин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Верещагина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Андрей
Мать ребёнка: Верещагина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Артемий
Мать ребёнка: Верещагина Анна Михайловна