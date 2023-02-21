Верещагин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещагин Александр

Верещагин Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Верещагина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Андрей

Мать ребёнка: Верещагина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Артемий

Мать ребёнка: Верещагина Анна Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close