Селиверстова (Татаренко) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова (Татаренко) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татаренко Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Селиверстов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиверстов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Селиверстов Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиверстов Владимир Васильевич

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