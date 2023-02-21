Селиверстова (Татаренко) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Татаренко Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Селиверстов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиверстов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Селиверстов Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно