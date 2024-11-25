Бандуркина Евдокия Макаровна Около 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Бандуркина Евдокия Макаровна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась Около 1795

умерла 11.01.1835

Супруги
Бандуркин Яков Иванович18.09.1791 г.р.
Дети
Бандуркин Тимофей ЯковлевичОколо 15.01.1815 г.р.
Бандуркин Степан ЯковлевичОколо 1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
Около 12.09.1809

Муж: Бандуркин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 15.01.1815

Сын: Бандуркин Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Бандуркин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Бандуркин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Бандуркин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Бандуркин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Бандуркин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Бандуркина) Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Бандуркин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 06.02.1834

Дочь: (Бандуркина) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Бандуркин Яков Иванович

Смерть
11.01.1835

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