Бандуркина Евдокия Макаровна
женский, родилась Около 1795
умерла 11.01.1835
Супруги
Бандуркин Яков Иванович18.09.1791 г.р.
Дети
Бандуркин Тимофей ЯковлевичОколо 15.01.1815 г.р.
Бандуркин Степан ЯковлевичОколо 1821 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 12.09.1809
Рождение ребёнка
Около 15.01.1815
Сын: Бандуркин Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Бандуркин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Бандуркин Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Бандуркин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Бандуркин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Бандуркина) Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Бандуркин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 06.02.1834
Дочь: (Бандуркина) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Бандуркин Яков Иванович
Смерть
11.01.1835