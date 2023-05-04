Наливайко Климент — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливайко Климент

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наливайко Анна Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наливайко Степанида Клементьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Наливайко Александр Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1870

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