Марченкова (Шевченкова) Васса Константинова 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Марченкова (Шевченкова) Васса Константинова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1841

умерла Неизвестно

Отец
Шевченко Константин Лаврентьев1814 г.р.
Мать
Шевченкова Марья Прокофьева1816 г.р.
Супруги
Марченко Яков Федоров1841 г.р.
Дети
(Марченкова) Наталия Яковлева23.08.1867 г.р.
Марченко Стефан Яковлев15.12.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Шевченко Константин Лаврентьев

Мать: Шевченкова Марья Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Яков Федоров

Рождение ребёнка
23.08.1867

Дочь: (Марченкова) Наталия Яковлева

Отец ребёнка: Марченко Яков Федоров

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка

Рождение ребёнка
15.12.1871

Сын: Марченко Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Марченко Яков Федоров

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка

Рождение ребёнка
11.02.1877

Дочь: Любичева (Марченкова) Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Марченко Яков Федоров

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка

Рождение ребёнка
18.12.1879

Дочь: (Марченкова) Ульяна Яковлева

Отец ребёнка: Марченко Яков Федоров

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка

Смерть
Неизвестно

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