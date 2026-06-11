Марченкова (Шевченкова) Васса Константинова
женский, родилась 1841
умерла Неизвестно
ОтецШевченко Константин Лаврентьев1814 г.р.
МатьШевченкова Марья Прокофьева1816 г.р.
Супруги
Марченко Яков Федоров1841 г.р.
Дети
(Марченкова) Наталия Яковлева23.08.1867 г.р.
Марченко Стефан Яковлев15.12.1871 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1867
Дочь: (Марченкова) Наталия Яковлева
Отец ребёнка: Марченко Яков Федоров
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка
Рождение ребёнка
15.12.1871
Отец ребёнка: Марченко Яков Федоров
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка
Рождение ребёнка
11.02.1877
Дочь: Любичева (Марченкова) Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Марченко Яков Федоров
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка
Рождение ребёнка
18.12.1879
Дочь: (Марченкова) Ульяна Яковлева
Отец ребёнка: Марченко Яков Федоров
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка
Смерть
Неизвестно