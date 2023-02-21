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Лобанов Роман Олегович
Лобанов Роман Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1980
Пол
Мужской
Отец
Лобанов Олег Андреевич
Мать
Лобанова (Новгородцева) Алевтина Феофановна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1980
Отец:
Лобанов Олег Андреевич
Мать:
Лобанова Алевтина Феофановна
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