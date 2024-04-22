Кокорин Сильвестр Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Сильвестр Максимов

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1772 г.р.

Жена

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кокорин Максим Федоров

Мать: Кокорина Ефимия Васильева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Варвара

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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