Кокорин Сильвестр Максимов
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Кокорин Максим Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Варвара
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно