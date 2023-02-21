Кулакова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кулакова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Кулаков Ефим Герасимович

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кулакова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Кулаков Ефим Герасимович

Кулаково, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Ефим Герасимович

Смерть
Неизвестно
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