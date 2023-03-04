Петрович (Неверович) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1959
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Неверович Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1904 ст.
Сын: Севбо Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Севбо Николай
Сын прабабушки от 1-го брака
Рождение ребёнка
19.02.1908
Сын: Севбо Александр Николаевич
Отец ребёнка: Севбо Николай
Сын прабабушки от 1-го брака
Рождение ребёнка
22.07.1911
Сын: Петрович Виталий Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1913
Сын: Петрович Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1915
Сын: Петрович Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Логойск, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
22.11.1916
Сын: Петрович Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.1922
Сын: Петрович Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1924
Дочь: Ларина Ленина Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Севбо Николай
Сын прабабушки от 1-го брака
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Севбо Николай
Сын прабабушки от 1-го брака
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севбо Николай
Смерть
1959