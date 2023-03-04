Петрович (Неверович) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович (Неверович) Надежда Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Неверович Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1904 ст.

Сын: Севбо Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Севбо Николай

Сын прабабушки от 1-го брака
Рождение ребёнка
19.02.1908

Сын: Севбо Александр Николаевич

Отец ребёнка: Севбо Николай

Сын прабабушки от 1-го брака
Рождение ребёнка
22.07.1911

Сын: Петрович Виталий Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.05.1913

Сын: Петрович Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.01.1915

Сын: Петрович Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Логойск, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
22.11.1916

Сын: Петрович Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.1922

Сын: Петрович Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1924

Дочь: Ларина Ленина Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севбо Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Севбо Николай

Сын прабабушки от 1-го брака
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севбо Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Севбо Николай

Сын прабабушки от 1-го брака
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севбо Николай

Смерть
1959
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