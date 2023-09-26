Анистратов Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Анистратов Николай Григорьевич
2я Дмитриевка, Долгоруковский район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анистратова Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анистратов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анистратов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анистратов Меркурий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анистратов Тарас Федорович
Смерть
Неизвестно