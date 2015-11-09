Чудов Леонид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.11.2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чудов Петр
Рождение ребёнка
26.07.1968
Дочь: Золотко Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Чудова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудов Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Чудова Елена Петровна
Смерть
09.11.2015
Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область