Чудов Леонид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудов Леонид Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чудов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1968

Дочь: Золотко Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Чудова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудов Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Чудова Елена Петровна

Смерть
09.11.2015
Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
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