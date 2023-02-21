Федосеева Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Федора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1887

Муж: Федосеев Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Федосеев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
28.06.1891

Сын: Федосеев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Федосеев Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Федосеев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1903
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