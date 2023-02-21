Федосеева Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1887
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
28.06.1891
Сын: Федосеев Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Федосеев Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
03.09.1899
Сын: Федосеев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1903