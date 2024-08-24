Смирнов Паисий Акимович
Место рождениядер. Ефмово Горьковской обл.
Дата рождения03.07.1920
Дата смерти06.02.1968
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1920
Работа или профессия
Неизвестно
судья
Образование
Неизвестно
Всесоюзный заочный юридический институт
Рождение ребёнка
1949
Сын: Смирнов Владимир Паисьевич
Мать ребёнка: Смирнова (Лукичёва) Серафима Ивановна
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
13.10.1950
Дочь: Егорычева (Смирнова) Тамара Паисьевна
Мать ребёнка: Смирнова (Лукичёва) Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1952
Мать ребёнка: Смирнова (Лукичёва) Серафима Ивановна
Смерть
06.02.1968
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно