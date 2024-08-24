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Смирнов Паисий Акимович

Место рождения

дер. Ефмово Горьковской обл.

Дата рождения

03.07.1920

Дата смерти

06.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1920

Отец: Смирнов Аким Эрастович

Мать: Смирнова Мария Галактионовна

Работа или профессия
Неизвестно
судья
Образование
Неизвестно
Всесоюзный заочный юридический институт
Рождение ребёнка
1949

Сын: Смирнов Владимир Паисьевич

Мать ребёнка: Смирнова (Лукичёва) Серафима Ивановна

Бракосочетание
1949

Жена: Смирнова (Лукичёва) Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1950

Дочь: Егорычева (Смирнова) Тамара Паисьевна

Мать ребёнка: Смирнова (Лукичёва) Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1952

Сын: Смирнов Иван Паисьевич

Мать ребёнка: Смирнова (Лукичёва) Серафима Ивановна

Смерть
06.02.1968
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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