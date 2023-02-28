Попов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.05.1876 ст.
Дата смерти17.07.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1876 ст.
Отец: Попов Михаил Григорьевич
Мать: Попова Феодосья Осиповна
Рождение ребёнка
14.04.1908 ст.
Дочь: Докучаева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Попова Клавдия Михайловна
Царицын Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.1967
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область