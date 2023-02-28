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Попов Николай Михайлович

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Место рождения

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

06.05.1876 ст.

Дата смерти

17.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1876 ст.

Отец: Попов Михаил Григорьевич

Мать: Попова Феодосья Осиповна

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.04.1908 ст.

Дочь: Докучаева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Попова Клавдия Михайловна

Царицын Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Клавдия Михайловна

Смерть
17.07.1967
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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