Гайдаш Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдаш Вячеслав Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1974

Сын: Гайдаш Руслан Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл, Москва
Смерть
Неизвестно
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