Гайдаш Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1974
Сын: Гайдаш Руслан Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл, Москва
Смерть
Неизвестно