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(Штанько) Катерина Владиславовна
(Штанько) Катерина Владиславовна
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Место рождения
Воронеж
Дата рождения
27.10.1987
Пол
Женский
Отец
Штанько Влалислав
Мать
(Асадуллина) Ирина Ирековна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1987
Отец:
Штанько Влалислав
Мать:
Ирина Ирековна
Воронеж
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