(Штанько) Катерина Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Штанько) Катерина Владиславовна

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Место рождения

Воронеж

Дата рождения

27.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1987

Отец: Штанько Влалислав

Мать: Ирина Ирековна

Воронеж
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