Тимофеева (Хромова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.12.1900
Дата смерти06.06.1982
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1900
Отец: Хромов Иван Егорович
Рождение ребёнка
31.12.1924
Дочь: Быкова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.12.1927
Сын: Тимофеев Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.08.1941
Сын: Тимофеев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Дмитриевич
Смерть
06.06.1982