Тимофеева (Хромова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Хромова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Боборыкино, Подольск, Московская область

Дата рождения

31.12.1900

Дата смерти

06.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1900

Отец: Хромов Иван Егорович

Мать: Хромова Анисия Дементьевна

Боборыкино, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
31.12.1924

Дочь: Быкова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Дмитриевич

Бяконтово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
?.12.1927

Сын: Тимофеев Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Дмитриевич

Бяконтово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Дмитриевич

Бяконтово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Дмитриевич

Бяконтово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1941

Сын: Тимофеев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Дмитриевич

Бяконтово, Подольск, Московская область
Смерть
06.06.1982
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