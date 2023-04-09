Лысак Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысак Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: Лысак Матрёна Лаврентьевна

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