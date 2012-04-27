Большакова Василиса Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Василиса Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.2012

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2012

Отец: Большаков Денис Михайлович

Мать: не указана

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