Бизикин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1954
Дата смерти24.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1975
Рождение ребёнка
19.12.1975
Сын: Бизикин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бизикина Любовь Фёдоровна
Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.05.2015