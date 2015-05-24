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Бизикин Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1954

Дата смерти

24.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.02.1975

Жена: Бизикина Любовь Фёдоровна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1975

Сын: Бизикин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бизикина Любовь Фёдоровна

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.05.2015
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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