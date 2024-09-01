Янькова Марина (Марфа) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янькова Марина (Марфа) Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

фонд №389, опись №1, дело №672, стр. 67
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яньков (Еньков) Макар Филипов

Рождение ребёнка
1875

Сын: Еньков (Яньков) Иван Макаров

Отец ребёнка: Яньков (Еньков) Макар Филипов

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 212 фонд №389, опись №1, дело №729, стр. 90
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Каширских (Янькова) Дарья Макарова

Отец ребёнка: Яньков (Еньков) Макар Филипов

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 212
Рождение ребёнка
08.02.1891 ст.

Сын: Еньков (Яньков) Гавриил Макаров

Отец ребёнка: Яньков (Еньков) Макар Филипов

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №672, стр. 67
Рождение ребёнка
09.11.1893

Дочь: (Янькова) Стефанида Маркова

Отец ребёнка: Яньков (Еньков) Макар Филипов

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №729, стр. 84
Смерть
Неизвестно

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