Янькова Марина (Марфа) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
фонд №389, опись №1, дело №672, стр. 67
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Еньков (Яньков) Иван Макаров
Отец ребёнка: Яньков (Еньков) Макар Филипов
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 212 фонд №389, опись №1, дело №729, стр. 90
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Каширских (Янькова) Дарья Макарова
Отец ребёнка: Яньков (Еньков) Макар Филипов
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 212
Рождение ребёнка
08.02.1891 ст.
Сын: Еньков (Яньков) Гавриил Макаров
Отец ребёнка: Яньков (Еньков) Макар Филипов
фонд №389, опись №1, дело №672, стр. 67
Рождение ребёнка
09.11.1893
Дочь: (Янькова) Стефанида Маркова
Отец ребёнка: Яньков (Еньков) Макар Филипов
фонд №389, опись №1, дело №729, стр. 84
Смерть
Неизвестно