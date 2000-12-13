Пуцыкович (Пургина) Нина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1946
Дата смерти13.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.07.1946
Отец: Пургин Кузьма
Мать: Пургина Мария
Рождение ребёнка
11.04.1969
Сын: Пуцыкович Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Пуцыкович Николай Илларионович
Рождение ребёнка
05.07.1973
Дочь: Андреева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Пуцыкович Николай Илларионович
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.12.2000