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Губанова Лидия Сергеевна
Губанова Лидия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.2018
Пол
Женский
Отец
Губанов Сергей Владимирович
1987 г.р.
Мать
Губанова (Гнатюк) Талина Анатольевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2018
Отец:
Губанов Сергей Владимирович
Мать:
Губанова Талина Анатольевна
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