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Пуженков Валерий Васильевич
Пуженков Валерий Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.1958
Пол
Мужской
Отец
Пуженков Василий Федорович
1911 г.р.
Мать
Карцева (Сироткина (Пуженкова)) Татьяна Николаевна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1958
Отец:
Пуженков Василий Федорович
Мать:
Карцева Татьяна Николаевна
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