Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Боровков Александр Михайлович
Боровков Александр Михайлович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1860
Пол
Мужской
Отец
Боровков Михаил Александрович
1832 г.р.
Мать
Боровкова (Вишневская) Надежда Петровна
Около 1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец:
Боровков Михаил Александрович
Мать:
Боровкова Надежда Петровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия