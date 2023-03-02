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Сердюк Василий Филиппович

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Место рождения

Воронежская губ., Бирючинский уезд, хут. Власов

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Сердюк Филипп Алексеевич

Мать: не указана

Воронежская губ., Бирючинский уезд, хут. Власов
Рождение ребёнка
1907

Сын: Сердюк Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Сердюкова Настасья Никифоровна

Нестеровка
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Сердюкова Настасья Никифоровна

Рождение ребёнка
15.08.1913

Дочь: Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Сердюкова Настасья Никифоровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сердюк Иван Васильев

Мать ребёнка: Сердюкова Настасья Никифоровна

Нестеровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердюкова Настасья Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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