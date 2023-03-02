Сердюк Василий Филиппович
Место рожденияВоронежская губ., Бирючинский уезд, хут. Власов
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Сердюк Филипп Алексеевич
Мать: не указана
Воронежская губ., Бирючинский уезд, хут. Власов
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Сердюкова Настасья Никифоровна
Нестеровка
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Сердюкова Настасья Никифоровна
Рождение ребёнка
15.08.1913
Дочь: Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Сердюкова Настасья Никифоровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сердюк Иван Васильев
Мать ребёнка: Сердюкова Настасья Никифоровна
Нестеровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно