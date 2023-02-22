Суворова (Зинцова) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуворова (Зинцова) Людмила Павловна

Суворова (Зинцова) Людмила Павловна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зинцов Павел Петрович

Мать: Зинцова Елизавета Александровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Суворов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Геннадий

Смерть
Неизвестно
Подольск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close