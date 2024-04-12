Урядова Ирина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Урядова Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булдин Вадим Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булдин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урядова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно