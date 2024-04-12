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Урядова Ирина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Урядова Константин

Мать: Урядова Проскева Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булдин Вадим Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урядова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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