Солдатов Яков Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Яков Евстигнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: Солдатов Евстигней Агафонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1913

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Солдатова Мария Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Мария Давыдовна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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