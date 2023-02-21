Солдатов Яков Евстигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: Солдатов Евстигней Агафонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1913
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Солдатова Мария Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно