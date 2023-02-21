Васютин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васютин Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1957

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1957

Отец: Васютин Иван Дмитриевич

Мать: Ольга

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