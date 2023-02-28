Буевич Станислав Иосифович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Буевич Иосиф Фомич
Мать: Буевич Елена Адамовна
Рождение ребёнка
12.01.1935
Дочь: Боброва Галина Станиславовна
Мать ребёнка: Буевич Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буевич Владимир Станиславович
Мать ребёнка: Буевич Анна Андреевна
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буевич Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно