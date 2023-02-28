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Буевич Станислав Иосифович

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Место рождения

Заборье 2, Шумилинский район, Витебская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Буевич Иосиф Фомич

Мать: Буевич Елена Адамовна

Заборье 2, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
12.01.1935

Дочь: Боброва Галина Станиславовна

Мать ребёнка: Буевич Анна Андреевна

Дубовики, Андреевская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буевич Владимир Станиславович

Мать ребёнка: Буевич Анна Андреевна

Дубовики, Андреевская волость, Полоцкий уезд
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буевич Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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