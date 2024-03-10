Индукаев Александр Дормидонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1954
Сын: Индукаев Игорь Александрович
Мать ребёнка: Индукаева Вера Владимировна
Рождение ребёнка
18.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Индукаева Вера Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Индукаева Вера Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно