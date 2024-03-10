Индукаев Александр Дормидонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Индукаев Александр Дормидонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1954

Сын: Индукаев Игорь Александрович

Мать ребёнка: Индукаева Вера Владимировна

Рождение ребёнка
18.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Индукаева Вера Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Индукаева Вера Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Индукаева Вера Владимировна

Смерть
Неизвестно
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