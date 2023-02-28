Иванов Дмитрий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1898
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1898
Бракосочетание
24.01.1923
Рождение ребёнка
26.12.1924
Сын: Иванов Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Потемкина Евгения Кузьминична
Рождение ребёнка
1926
Сын: Иванов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Потемкина Евгения Кузьминична
Рождение ребёнка
18.10.1928
Дочь: Иванова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Потемкина Евгения Кузьминична
Бракосочетание
1955
Негино, Костюковичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1980