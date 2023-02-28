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Иванов Дмитрий Тимофеевич

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Место рождения

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

10.02.1898

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1898

Отец: Иванов Тимофей Кириллович

Мать: Гапонова Дарья Прохоровна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Бракосочетание
24.01.1923

Жена: Потемкина Евгения Кузьминична

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1924

Сын: Иванов Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Потемкина Евгения Кузьминична

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Иванов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Потемкина Евгения Кузьминична

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1928

Дочь: Иванова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Потемкина Евгения Кузьминична

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Бракосочетание
1955

Жена: Иванова не известно Демидовна

Негино, Костюковичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потемкина Евгения Кузьминична

Смерть
Около 1980
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