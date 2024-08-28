Буленков Александр Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буленкова (Гусарова) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
05.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буленкова (Гусарова) Нина Михайловна