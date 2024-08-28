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Буленков Александр Аркадьевич

Место рождения

Середа, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.08.1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Середа, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буленкова (Гусарова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
10.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буленкова (Гусарова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
05.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буленкова (Гусарова) Нина Михайловна

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