Бурцев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцев Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1983

Дочь: Черных Екатерина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.1985

Дочь: Видаева Ленара Александровна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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