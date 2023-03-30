Саргазаков Азамат Искендерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саргазаков Азамат Искендерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1980

Дата смерти

30.03.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.2013

Дочь: Саргазакова Алия Азаматовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.03.2023
Кыргызстан, г. Бишкек. В больнице от сахарного диабета.

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