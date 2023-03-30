Саргазаков Азамат Искендерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1980
Дата смерти30.03.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.2013
Дочь: Саргазакова Алия Азаматовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.03.2023
Кыргызстан, г. Бишкек. В больнице от сахарного диабета.