Захаров Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

22.08.1983

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Ивановна

Смерть
22.08.1983
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