Шеметов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila

Мать: Шеметов Софья Sofia

Смерть
1911
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