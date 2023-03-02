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Шеметов Александр
Шеметов Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1911
Пол
Мужской
Отец
Шеметов (shemetov) Вавила Vavila
1878 г.р.
Мать
Шеметов (Прахт Pracht) Софья Sofia
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Шеметов (shemetov) Вавила Vavila
Мать:
Шеметов Софья Sofia
Смерть
1911
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