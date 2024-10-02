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Varis (Waris) Pietari Yrjönpoika

Место рождения

Mälkölä nro 7, Muolaa, Finland

Дата рождения

08.07.1860

Дата смерти

18.02.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1860

Отец: Varis (Waris) Yrjö Tuomaanpoika

Мать: Varis (Waris) (Pennanen) Anna Tuomaantytär

Бракосочетание
09.05.1880

Жена: (Salakka) Marja Yrjöntytär

Рождение ребёнка
03.09.1882

Сын: Varis (Waris) Yrjö Pietarinpoika

Мать ребёнка: (Salakka) Marja Yrjöntytär

Рождение ребёнка
28.10.1883

Дочь: (Varis (Waris)) Amanda Pietarintytär

Мать ребёнка: (Salakka) Marja Yrjöntytär

Рождение ребёнка
14.07.1885

Дочь: (Varis (Waris)) Alina Pietarintytär

Мать ребёнка: (Salakka) Marja Yrjöntytär

Смерть
18.02.1887
Рождение ребёнка
?.08.1887

Дочь: (Varis (Waris)) Iola Katri Pietarintytär

Мать ребёнка: (Salakka) Marja Yrjöntytär

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