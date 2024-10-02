Varis (Waris) Pietari Yrjönpoika
Место рожденияMälkölä nro 7, Muolaa, Finland
Дата рождения08.07.1860
Дата смерти18.02.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1860
Бракосочетание
09.05.1880
Рождение ребёнка
03.09.1882
Сын: Varis (Waris) Yrjö Pietarinpoika
Мать ребёнка: (Salakka) Marja Yrjöntytär
Рождение ребёнка
28.10.1883
Дочь: (Varis (Waris)) Amanda Pietarintytär
Мать ребёнка: (Salakka) Marja Yrjöntytär
Рождение ребёнка
14.07.1885
Дочь: (Varis (Waris)) Alina Pietarintytär
Мать ребёнка: (Salakka) Marja Yrjöntytär
Смерть
18.02.1887
Рождение ребёнка
?.08.1887
Дочь: (Varis (Waris)) Iola Katri Pietarintytär
Мать ребёнка: (Salakka) Marja Yrjöntytär