Гмызина Анастасия Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гмызина Анастасия Федосеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1716

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1678 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Гмызин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Гмызин Василий (Васка) Макаров

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гмызин Василий (Васка) Макаров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1716
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